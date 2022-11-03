النصرة تشن هجومين على ادلب شمال سوريا

قصفت جماعة جبهة النصرة الإرهابية منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية مرتين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال أوليغ يغوروف، نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتعارضة التابع لوزارة الدفاع الروسية في سوريا، في مؤتمر صحفي: “تم تسجيل هجومين للقصف من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي.

وأضاف: “هجوم واحد في محافظة إدلب، وهجوم واحد في حماة”، لافتا إلى أن جنديا سوريا أصيب في إدلب بنيران القناصة.

وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم “هيئة تحرير الشام” (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر “جبهة النصرة” عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.