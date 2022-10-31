31-10-2022
مصياف: القبض على مطلوب خطـ.ير وبحقه حكم بالسجن المؤبد
من خلال متابعة البحث عن المطلوبين الخطرين بجرائم القتل والخطف والسلب تمكن عناصر الأمن الجنائي في منطقة مصياف بريف حماة من إلقاء القبض على شخص مطلوب يدعى (علي . ط) وبحقه أربعة أحكام منها السجن المؤبد مع الأشغال الشاقة بجرم الشروع التام بالقـ.تل وعدة إذاعات بحث ونشرات شرطية بجرائم (قتل وسلب وخطف وطلب فدية ـ تزوير ـ إساءة أمانة) وبالتحقيق معه اعترف أنه المقصود بالأحكام والطلبات المذكورة.
تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه وتقديمه إلى القضاء المختص أصولاً.
إضافة تعليق جديد