الداخلية تصادر ٢٢ طن من الحطب الحراجي وتقبض على المتاجرين بها في اللاذقية

30-10-2022

الداخلية تصادر ٢٢ طن من الحطب الحراجي وتقبض على المتاجرين بها في اللاذقية

أفادت وزارة الداخلية، اليوم الأجد، بمصادرة فرع الأمن الجنائي في اللاذقية لـ ٢٢ طن من الحطب الحراجي وإلقاء القبض على المتاجرين بها.

وفي بيان لها، قالت الداخلية: "في إطار مكافحة جرائم التعدي على الثروة الحراجية، وبعد ورود معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية بوجود شخص يتاجر بالأحطاب الحراجية في بلدة كلماخو، تم إرسال دورية من الفرع المذكور وقامت بإلقاء القبض على شخصين الأول يدعى (سامر. ب) والثاني شقيقه (سومر) حيث حاول الأخير ممانعة الدورية فتم توقيفه وسوقهما إلى مركز الفرع، وتمت مصادرة كمية اثنان وعشرين طناً من الحطب الحراجي، وحجز سيارة شاحنة محملة بالأحطاب".

وأضاف البيان: "تم تنظيم الضبط اللازم وسلمت المصادرات إلى مخفر حراج القرداحة أصولاً، وبالتحقيق مع المدعو (سامر) اعترف بإقدامه على شراء وبيع الأحطاب الحراجية بريف القرداحة إلى أشخاص خارج المحافظة بالاشتراك مع أشخاص متوارين".

كما أكدت الداخلية في ختام بيانها أن التحقيقات والأبحاث مازالت مستمرة لكشف باقي المتورطين في القضية وسيتم تقديمهما للقضاء أصولاً.


المصدر: وزارة الداخلية

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...