الداخلية تصادر ٢٢ طن من الحطب الحراجي وتقبض على المتاجرين بها في اللاذقية

أفادت وزارة الداخلية، اليوم الأجد، بمصادرة فرع الأمن الجنائي في اللاذقية لـ ٢٢ طن من الحطب الحراجي وإلقاء القبض على المتاجرين بها.

وفي بيان لها، قالت الداخلية: "في إطار مكافحة جرائم التعدي على الثروة الحراجية، وبعد ورود معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في اللاذقية بوجود شخص يتاجر بالأحطاب الحراجية في بلدة كلماخو، تم إرسال دورية من الفرع المذكور وقامت بإلقاء القبض على شخصين الأول يدعى (سامر. ب) والثاني شقيقه (سومر) حيث حاول الأخير ممانعة الدورية فتم توقيفه وسوقهما إلى مركز الفرع، وتمت مصادرة كمية اثنان وعشرين طناً من الحطب الحراجي، وحجز سيارة شاحنة محملة بالأحطاب".

وأضاف البيان: "تم تنظيم الضبط اللازم وسلمت المصادرات إلى مخفر حراج القرداحة أصولاً، وبالتحقيق مع المدعو (سامر) اعترف بإقدامه على شراء وبيع الأحطاب الحراجية بريف القرداحة إلى أشخاص خارج المحافظة بالاشتراك مع أشخاص متوارين".

كما أكدت الداخلية في ختام بيانها أن التحقيقات والأبحاث مازالت مستمرة لكشف باقي المتورطين في القضية وسيتم تقديمهما للقضاء أصولاً.



المصدر: وزارة الداخلية