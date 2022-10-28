مؤسس فيسبوك يخسر 100 مليار دولار من ثروته

تلقى مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك، خسائر بأكثر من 100 مليار دولار من ثروته خلال 13 شهراً فقط، بسبب التراجعات القوية التي تضرب شركة ميتا.

وبحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، فإن التراجعات ضربت شركة ميتا، منذ الإعلان عن تكنولوجيا "ميتافيرس" والكشف عن أرباح مخيبة للآمال، حيث بلغ صافي ثروة زوكربيرغ نحو 38.1 مليار دولار انخفاضاً عن 142 مليار دولار في أيلول 2021.

وجاء تقرير بلومبرغ بعد إعلان شركة "ميتا" أمس عن نتائج أعمالها خلال الربع الثالث من العام الجاري، والتي أظهرت صافي الربح بنحو 52% على أساس سنوي، مع هبوط الإيرادات بنسبة 4.5% للفصل الثاني على التوالي.

وهبط سهم "ميتا" بنحو 25 % في بداية جلسة اليوم عند مستوى 100 دولار وهو الأدنى منذ 2016، مقارنة بـ 382 دولاراً في ذروته.

وعلى الرغم من أن ثروات العديد من أغنى أثرياء العالم تهاوت هذا العام، لكن الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" كان الخاسر الأكبر بين أولئك المدرجين في قائمة الأثرياء، بحسب بلومبيرغ.

وكان زوكربيرغ في وقت من الأوقات صاحب المركز الثالث على مؤشر بلومبيرغ للأثرياء، بعد جيف بيزوس وبيل غيتس فقط، واعتباراً من الأربعاء الماضي، احتل المرتبة 23 على مؤشر الأثرياء.