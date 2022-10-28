بعد ثبوت تسببها بالسرطان..سحب منتجات شامبو "دوف" من الأسواق

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن شركة "يونيليفر" للسلع المنزلية، سحبت الملايين من منتجاتها من الشامبو الجاف في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بعد أن تأكدت أنها تحتوي على مادة البنزين المسببة للسرطان.

وقالت إدارة الغذاء والدواء، إن تحرك "يونيليفر" لسحب مليون زجاجة من شامبو دوف وتريزيمي وأنواع أخرى من الشامبو، جاء بسبب تلوثها بالبنزين الكيميائي المسبب للسرطان، حيث بدأ الإجراء في الأسواق الأمريكية "بدافع من الحذر الشديد".

وبحسب ما نقلت الصحيفة عن إدارة الغذاء، فإن الشركة سحبت أيضاً 15 منتجاً مصرحاً من "يونيليفر"، ولكن ذلك بعد أن تم بيع أكثر من مليون من المنتجات المتأثرة في كندا بين كانون الثاني 2020 وتشرين الأول 2022.

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء، أن المنتجات التي تم استرجاعها من الولايات المتحدة تلك التي صنعتها كل من شركة دوف وشركة تريزيمي، فضلاً عن منتجات الأيروسول، بما في ذلك الشامبو الجاف ومثبتات الشعر التي تستخدم البوتان أو البروبان أو مواد دافعة أخرى معرضة بشكل أكبر للتلوث بالبنزين.