اليوتيوب يغير واجهته بالكامل

أعلنت الشركة عن تغييرات كبيرة ستأتي قريبًا على المنصة ، وهذا سيعني أحد أكبر تطورات يوتيوب في السنوات الأخيرة.



لن يتغير تصميم الواجهة فقط عبر الأنظمة الأساسية الرئيسية حيث يتوفر التطبيق (سطح المكتب والتلفزيون والجوال) ، ولكن ستتم أيضًا إضافة ميزات جديدة يتوقعها المستخدمون ، مثل القدرة على عمل تكبير داخل مقاطع الفيديو بإصبعين.



التغيير الأول الذي سيجده مستخدمو اليوتيوب هو في مشغل الفيديو. يحتوي هذا الآن على جمالية أكثر حداثة يتضمن الخلفية الشفاف والألوان الأكثر إشراقًا وعناصر تحكم أبسط.

وبهذا المعنى ، تم تضمين ما يسمى “الوضع المحيط”. تستخدم هذه الميزة تقنية أخذ عينات الألوان الديناميكية لتطبيق تأثير اللون على الواجهة ، وتكييفه مع ألوان الفيديو قيد التشغيل.

سيتوفرالوضع المحيط على اليوتيوب في إصدار الويب للنظام الأساسي وفي تطبيق الجوّال. يمكن استخدامه فقط ، نعم ، عند تنشيط الوضع المظلم في اليوتيوب .

بهذا المعنى ، إضافة إلى ذلك ، أصبح المظهر المظلم لليوتيوب الآن أكثر قتامة على الويب والجوال والتلفزيون الذكي ، وتم تقريب زوايا الصور المصغرة للفيديو. بصرف النظر عن ذلك ، فإن قوائم التشغيل في تطبيق اليوتيوب تغيرت أيضًا في مظهرها لتبني مظهرًا أكثر حداثة.

تتغير صفحة تشغيل الفيديو أيضًا مع هذا التحديث ، حيث تقدم أزرارًا تحل محل الروابط في الوصف ومظهرًا جديدًا للزر للاشتراك في القنوات (والتي ، بالمناسبة ، تتخلى عن لونها الأحمر الأسطوري لأول مرة منذ سنوات) .. تم “تصغير باقي الأزرار المشاركة أو منح” أعجبني “أو تنزيل مقاطع الفيديو” لتجنب التشتيت “.

لكن هناك المزيد. إضافة إلى المظهر المعاد تصميمه ، تقدم غوغل ميزات جديدة ، مثل القدرة على تكبير مقاطع الفيديو بإصبعين ، باستخدام إيماءة القرص للتكبير.

إضافة إلى ذلك ، من خلال التمرير أفقيًا على شريط التشغيل للتقدم أكثر في الفيديو ، سيكون من الممكن رؤية صورة مصغرة لكل قسم من الفيديو لمعرفة وقت التوقف.

سيتم طرح التغييرات على جميع مستخدمي اليوتيوب على مدار الأسابيع ، وستكون متاحة على جميع الأنظمة الأساسية حيث يستخدم المستخدمون اليوتيوب . سواء كان ذلك بنظام iOS أو أندرويد أو الويب أو التلفزيون الذكي. بدءًا من اليوم ، يمكن الآن استخدام الوضع المحيط على أي إصدار من اليوتيوب يوفر الوضع المظلم.