الريال يحسم الكلاسيكو بثلاثية في مرمى برشلونة

استعاد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني، بالفوز بنتيجة (3-1) خلال لقاء الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الليجا في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".

وسجل لريال مدريد كريم بنزيما وفيدي فالفيردي ورودريجو في الدقائق (12، 35، 91)، بينما سجل لبرشلونة فيران توريس في الدقيقة 83.

وبهذا الانتصار عاد ريال مدريد لصدارة الليجا برصيد 25 نقطة، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 22 نقطة في المركز الثاني.

ونجح كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد في إضافة الهدف الأول في الدقيقة 12، فمن هجمة عكسية مرر توني كروس كرة لفينيسيوس الذي انطلق وانفرد بالحارس تير شتيجن، الذي تصدى لتسديدة البرازيلي لترتد أمام بنزيما الذي أسكن الكرة أسفل يمين مرمى البارسا.

وأضاف فيدي فالفيردي الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 35، بقذيفة أرضية على حدود منطقة الجزاء، أسفل يمين الحارس تير شتيجن الذي لم يستطع إيقافها.

وفي الدقيقة 52، أضاف كريم بنزيما الهدف الثالث لريال مدريد، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وأرسل عثمان ديمبلي كرة عرضية داخل المنطقة، وصلت إلى ليفاندوفسكي الذي سدد كرة رأسية أمسك بها بسهولة الحارس أندري لونين في الدقيقة 70.

وصوب البديل أنسو فاتي قذيفة أرضية قوية، مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى الحارس أندري لونين في الدقيقة 77.

ونجح فيران توريس لاعب برشلونة، في تقليص الفارق في الدقيقة 83، حيث انطلق أنسو فاتي على الطرف الأيسر، ومرر كرة عرضية لمسها ليفاندوفسكي لتصل إلى توريس الذي وضعها بسهولة في الشباك.

وقرر حكم المباراة احتساب ركلة جزاء لريال مدريد، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، إثر وجود التحام من إريك جارسيا على رودريجو داخل المنطقة، وانبرى البرازيلي لتنفيذها بنفسه، وسجل أسفل يسار الحارس تير شتيجن ليضيف الهدف الثالث للميرنجي في الدقيقة 91.

وقتل هذا الهدف حلم برشلونة في الريمونتادا، وأمن النقاط الثلاث للميرنجي.