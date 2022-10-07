بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لحرب تشرين التحريرية، وبحضور محافظ طرطوس عبدالحليم عوض خليل وقائد شرطة محافظة طرطوس العميد وفيق أبودلة

تم بعد ظهر يوم أمس تعويم السفينة فرح ستار 2 من ميناء بانياس بعد أن تم الانتهاء من تصنيعها بأياد وخبرات وطنية ضمن الميناء .

المحافظ وجه الشكر للإخوة الصناعيين الذين استمروا بعملهم على مدى عشرة أشهر رغم وجود بعض الصعوبات والعوائق .

وأكد أن المحافظة سوف تقدم كل التسهيلات اللازمة للإخوة الصناعيين ضمن الإمكانات المتاحة للاستمرار في عملية الصناعة والإنتاج المحلي.

صانع السفينة وصاحبها خليل بهلوان أوضح أن ورشاتهم مستعدة لتصنيع سفن ضخمة في حال تم توسيع المزلقان بما ينسجم مع السفن الكبيرة مشيراً إلى أن طولها /26/م وبعرض/6/م، ووزن /90/طنا والعمل بها استغرق عشرة أشهر وهي مخصصة لنقل مياه الشرب بخزانات سعتها /300/طن وفيول بخزانات سعتها /80/ ألف لتر ، إضافة إلى أنها مهيأة للنقل التجاري والإبحار في جميع بحار العالم.

يذكر أن فرح ستار /2/ ليست السفينة الأولى فقد صنع السيد”بهلوان” سفينة فرح ستار /1/ وتم تعويمها بتاريخ /21/حزيران العام الماضي.



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