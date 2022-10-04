لبنان: وفاة 4 أطفال سوريين بعد غرقهم في بئر قديمة

لقي 4 أطفال سوريين في لبنان بينهم 3 أشقاء، حتفهم، بعد أن غرقوا في بئر مياه قديمة ببلدة وادي درعون في قضاء كسروان عصر يوم الإثنين.

وأعلن الدفاع المدني اللبناني عبر صفحته الرسمية انتشال جـثث الأطفال الأربعة بعد جهود مضنية، في حين تمّ إنقاذ طفل رابع، علماً أنه شقيق للأطفال الثلاثة المتوفين.

بدورها، قالت وسائل إعلام لبنانية إن فرق الإسعاف نقلت الجـثث إلى مستشفيي "سيدة لبنان" و"سان جون" في جونية، وباشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادث.

وبحسب ما نقل عن رئيس بلدية درعون، فإن الأطفال الأربعة الذين فارقوا الحياة ة هم الأشقاء الثلاثة عدي ولؤي ووائل مطر، إضافة إلى الطفل ضياء العطو، بينما نجا شقيق الإخوة الثلاثة، عفيف مطر، وأعمارهم جميعاً تتراوح بين سبع وعشر سنوات.

وقال رئيس البلدية إنّ "التحقيق لا يزال مستمراً لمعرفة ملابسات الحادثة المؤلمة"، وكشف أنّ "المنطقة حيث وقعت الحادثة، تعتبر منطقة خطرة ووعرة جدّاً، ويوجد فيها آثار قديمة.

كما أنّ البئر قديمة جدّاً، يفوق عمرها 100 عام، وهي موجودة في أراضٍ متروكة للأوقاف، ويصل عمقها لنحو 5 أمتار، وتبيّن بعد سقوط الأطفال أنّ "الحديد مهترئ، علماً أنّه لم يسبق أن وقع أحد فيها".