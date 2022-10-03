وفاة شخصين وإصابة آخر نتيجة تدهور سيارة في منطقة القدموس

تم إعلام شرطة ناحية (حمام واصل) في منطقة القدموس بتدهور سيارة على طريق عام (درتي ــ سريجس) في منطقة القدموس، فتوجهت على الفور الدوريات إلى مكان الحادث ، وتبين أن السيارة نوعها (بيك آب) ونتج عن الحادث إصابة السائق المدعو (حكمت . ح) ووفاة والده المدعو (ماجد . ح) والمدعوة (فريال . ت).

تم إسعاف المصاب إلى مشفى الباسل في طرطوس ونقل المتوفين إلى مركز الطبابة الشرعية، وبالتحقيق الأولي تبين أن السيارة كانت محملة بكمية ( 60 ) كيس زيتون ، وسبب التدهور هو السرعة الزائدة وعدم قدرة السائق على تجاوز المنعطف.

ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وزارة_الداخلية_السورية