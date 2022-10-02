بدء التشغيل التجريبي لضواغط معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى

02-10-2022

بدء التشغيل التجريبي لضواغط معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا عن بدء التشغيل التجريبي لضواغط معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى.

وأوضحت وزارة النفط أن “المشروع يتألف من 4 ضواغط مقادة بـ4 عنفات غازية، وتبلغ استطاعة كل ضاغط 2 مليون متر مكعب غاز باليوم”.

وأشارت الوزارة إلى أن تشغيل تلك الضواغط سيسهم بإعادة عدد من الآبار المتوقفة عن العمل، وزيادة كمية الغاز المنتجة بحوالي 500 ألف م3 باليوم، ويتوقع أن يبدأ العمل الفعلي للضواغط خلال أسبوعين”.


 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...