روبوت يقرأ المشاعر البشرية

كشفت شركة “شاومي” عن ثاني روبوت من تصميمها، والذي يحمل اسم سايبر وان وقادر على قراءة المشاعر البشرية.

ونقلت وكالات بياناً للشركة جاء فيه أن “روبوت سايبر وان مزوّد بخوارزمية تفاعل مدعمة بالذكاء الاصطناعي AI، يمكنه من خلالها التعلم الذاتي، وقراءة المشاعر البشرية”.

وأكد البيان أن “الروبوت يمكنه التعرّف على 85 صوتاً طبيعياً مختلفاً و45 تصنيفاً للشعور البشري، وهو قادر على اكتشاف السعادة وحتى مواساة المستخدم في أوقات الحزن”.

“ويعتمد الروبوت على الرؤية للتعرف على محيطه الخارجي من منظور ثلاثي الأبعاد، وكذلك التعرّف على الأفراد والإيماءات والتعابير”، بحسب وكالات.

وأكدت وكالات أن “ارتفاع الروبوت 177 سنتيمتراً ووزنه 52 كيلو غراماً، دون تفاصيل إضافية عنه من الشركة”.

يشار إلى أن “السعر الدقيق للروبوت غير واضح، على الرغم من أن السعر المتداول في حدود 700 ألف يوان، وهو ما يعادل 104 آلاف دولار”، بحسب وكالات.