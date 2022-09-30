مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا يكشف إن الاتحاد يجري زيارات مستمرة إليها

قال مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينسكو، إن الاتحاد الأوروبي يجري زيارات مستمرة إلى سوريا في علاقات محدودة مع “النظام” على حد تعبيره، ويذهبون بدواعي العمل الإنساني.

وأكد أنه على الجميع أن يعرف أنه لن يكون هناك تطبيعاً مع “النظام” ما لم تتم عملية سياسية شاملة.

وأوضح أن الزيارة تهدف للاطلاع على المشاريع التي تجري في حمص وحماة وحلب وأنهم يعملون على إنجاز بعض المشاريع التي تؤمن الخدمات الأساسية للشعب في سوريا.



وأكد أن الاتحاد الأوروبي من أكبر المانحين في مناطق شمال شرقي سوريا وشمال غربها، مضيفا بأنهم يتأكدون بشكل دائم من وصول المساعدات إلى المحتاجين وعدم سرقتها من قبل “النظام”.

وأشار إلى أنه بسبب الأوضاع الأمنية والقصف المتواصل من الصعب إجراء زيارات إلى مناطق شمال غربي سوريا و لا توجد في سوريا بيئة مناسبة لعودة آمنة وكريمة للسوريين.