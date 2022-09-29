"مشروبات فاسدة" تودي بـ 19 شخصاً في المغرب

قضى 19 شخصا في شمال المغرب تسمّما بعدما تناولوا مشروبات كحولية فاسدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، الأربعاء.

وقالت مواقع إخبارية عديدة إنّ مدينة القصر الكبير شهدت الثلاثاء وفاة تسعة أشخاص بسبب تناولهم "خمورا فاسدة".

ونقل موقع "اليوم 24" عن المندوب المحلّي لوزارة الصحة أميران شوقي قوله إنّ "العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 19 شخصا" الأربعاء.

وأضاف أنّ "حالات أخرى كانت حرجة لكنّها غادرت الإنعاش"، مشيرا إلى أنّ أعمار الضحايا تراوح بين 35 و50 عاماً.

وأضاف الموقع الإخباري أنّ الشرطة أوقفت الثلاثاء بمدينة القصر الكبير شخصاً يبلغ من العمر 48 عاماً ولديه "سوابق قضائية، للاشتباه في تورطه في بيع مواد كحولية مضرّة بالصحة العامة والتسبب في وفاة مستهلكيها".