الجمعية الفلكية السورية: نحن على أبواب انقراض سادس

أفاد رئيس الجمعية الفلكية السورية، الدكتور محمد العصيري أننا على أبواب انقراض سادس، خلال 50 عام من الآن، في حال لم تتم معالجة مشكلة الاحتباس الحراري.

وبيّن “العصيري” أن: “الإنسان ضاعف من إطلاق غاز ثاني أوكسيد الكربون، بعد جائحة كورونا، حتى وصلنا إلى مرحلة الخطر البيئي”، موضحاً أنه سبق وحدث انقراضين بسبب زيادة نسبة غاز ثاني أوكسيد الكربون.

وحول الانقراض المنتظر، أكّد “العصيري” أنه: “يبدأ بالحياة المائية والنباتية، لينتقل إلى كائنات أخرى مهددة بالانقراض أساساً، وفي حال استمر الاحتباس الحراري لما بعد عام 2070 ستصبح البشرية بنسبة كبيرة من عددها مهددة بالانقراض”.

وأشار رئيس الجمعية أن هذا الكلام مثبت في وثائق الأمم المتحدة، وبناءً عليه أعلن الأمين العام للأمم المتحدة حالة الطوارئ المناخية.

يُذكر أنه من المتوقع أن يشهد مؤتمر المناخ العالمي المنعقد في مصر، بعد أيام قليلة، مناقشات حادة حول معالجة الاحتباس الحراري، بالتزامن مع عدم التزام الدول المتقدمة بتعهداتها بالحد من انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون أو تقديم المساعدات للدول المتضررة جراء الظاهرة، بحسب “العصيري”.

يُشار إلى أن ظاهرة الاحتباس الحراري أو ما يعرف بـ “الاحترار العالمي”، هي ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية الناتج عن تجمع ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة وملوثات الهواء الأخرى في الغلاف الجوي، حيث تساهم هذه المواد والغازات في حبس الحرارة، بالتالي ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

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