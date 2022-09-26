مصائب السوريين عند تجار «السوق السوداء» فوائد

باتت أزمة المحروقات هي الهاجس الأكبر لدى السوريين، حيث أثرت ندرتها وارتفاع أسعارها على كافة مناحي الحياة الاقتصادية، لا سيما أنها إحدى مفاصل الحركة اليومية في الحياة العامة تزامناً مع تأخر وصول رسائل مخصصات المواطنين من الوقود المدعوم، إضافة إلى زيادة الطلب على المازوت مع قدوم فصل الشتاء.



ونشط بيع المحروقات في السوق السوداء بمحافظة حماة، حيث بلغ سعر ليتر البنزين 8000 ليرة و المازوت أكثر من 7000 ليرة، وفقاً لصحيفة "الوطن" المحلية.



ونقلت "الوطن" عن مواطنين أصحاب سيارات خاصة أنهم يشترون البنزين من السوق السوداء لأن مخصصاتهم النظامية بموجب "البطاقة الذكية" لا تكفي، فضلا عن تأخر ورود الرسائل، وأوضحوا أن ذلك يضطرهم لشراء البنزين بالسعر الحر كي يتمكنوا من إنجاز أعمالهم التي يعيشون ويعيلون أسرهم منها، وشؤونهم الحياتية الأخرى.



كما أكد عدد من أصحاب السيارات العامة، أنهم يشترون ليتر البنزين بـ 8000 ليرة، كي يعملوا ويتمكنوا من العيش في هذه الظروف الصعبة. وأضافوا أن ارتفاع سعر البنزين الحر يؤثر في عملهم بشكل سلبي، ويجعل المواطن يهرب عندما يعرف أجرة الطلب.



وذكر بعضهم أنهم يتساهلون أحياناً مع بعض الزبائن الذين يستهجنون الأجرة، تحت ضغط الحاجة، "فنحن إن لم نعمل لا نأكل ولا نطعم أطفالنا" بحسب قول أحدهم.



وقال عدد من المواطنين إنهم اشتروا منذ أيام ليست طويلة مازوتاً، بـ7000 ليرة لليتر تحسباً للشتاء، رغم تفعيلهم الطلب على المازوت النظامي. وأضاف بعضهم: "صحيح أن الشتاء لم يحل بعد، ولكن الـ50 ليتراً بموجب البطاقة لن تكفي سوى لأيام معدودة، فلا بد من الاستعداد للشتاء قبل أوانه".



وبيَّن عدد من المواطنين الميسورين، أنهم احتاطوا للشتاء جيداً من حيث تأمين المازوت، إذ إنهم اشتروا نحو 500 ليتر بـ 3 ملايين ليرة، ولن ينتظروا الحكومة حتى توزع لهم 50 ليتراً وقد لا يصلهم الدور أبداً.



وتعاني البلاد من نقص في المحروقات ولا سيما مازوت التدفئة وأسطوانات الغاز التي تشتد مع حلول فصل الشتاء من كل عام، وفي آب 2021 خفضت الحكومة مخصصات الدفعة الأولى من مازوت التدفئة، لتصبح بمعدل 50 ليتراً لكل عائلة، بعد أن كانت قد خفضتها في شباط من العام نفسه من 200 إلى 100 ليتر.