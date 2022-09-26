تحضيرات لافتتاح معبر تجاري بين مناطق سيطرة المعارضة والدولة السورية

كشفت مصادر محلية أن “هيئة تحرير الشام” بدأت بإزالة سواتر ترابية تفصل بين مناطق سيطرة المعارضة و”دمشق”، في محيط مدينة سراقب بريف إدلب، بهدف إعادة فتح معبر للقوافل التجارية.

المصادر، قالت لموقع “العربي الجديد”، إن «جرافتين تابعتين لـ “تحرير الشام” أزالت عدة سواتر ترابية على طريق ( M4) الدولي تمهيداً لتجهيز الطريق أمام المعبر».

وأشارت المصادر، إلى أن «فرق هندسة مختصة دخلت إلى نقطة أطراف قرية الترنبة، لإزالة الألغام، لافتة إلى أن العمل سوف يستمر لأكثر من 48 ساعة “كون المنطقة تحتاج إلى تمشيط من الألغام، بالإضافة إلى إغلاق الخندق وإزالة السواتر الفاصلة بين الطرفين”».

وأوضحت أن “هيــ.ئة تحــ.رير الــ.شام” فرضت طوقاً أمنياً في محيط موقع المعبر، ومنعت اقتراب بعض الإعلاميين الذين وصلوا إلى المكان لأجل التغطية الإعلامية والتصوير.

وفي وقت سابق، اقترح ضباط أتراك فتح معابر اقتصادية مع “الدولة السورية” في ريف إدلب، خلال اجتماع مع ممثلين عن أهالي جبل الزاوية.