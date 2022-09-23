٥١٦ عاملاً في اللاذقية تقدموا بطلبات استقالة
كشف رئيس اتحاد عمال اللاذقية منعم عثمان عن أن عدد العمال المتقدمين بطلبات استقالة في المحافظة، بلغ منذ بداية العام وحتى تاريخه، ٥١٦ عاملاً، مشيراً إلى أن ١٤٩ عاملاً في المؤسسة العامة للتبغ، ٢٣٠ عاملاً في شركات الغزل، ٥٨ عاملاً في الزراعة، ٢١ عاملاً في قطاع البلديات، ٢٧ عاملاً في مديرية الموارد المائية، ٣١ عاملاً في مديرية الصحة.
وأوضح عثمان أن أغلبية الطلبات، التي تم تقديمها لعمال تتراوح سنوات الخدمة لديهم بين ٢٠-٢٥ عاماً، لم يوافق عليها بسبب حاجة الجهة العامة لخدمات العمال الموجودين لديها، مدللاً بعدم الموافقة على طلب ٩١ عاملاً في المؤسسة العامة للتبغ.
عن الأسباب وراء ازدياد طلبات الاستقالة، أشار عثمان إلى أن العامل بحاجة إلى مصدر دخل ثانٍ لمواجهة غلاء المعيشة، خاصة أن العامل عندما يتقدم بطلب استقالة (تقاعد جزئي) فإنه يحصل على راتب تقاعدي، ويستغل الوقت الذي كان يمضيه في الجهة العامة للعمل في مشروع خاص له أو في مكان عمل آخر لدى القطاع الخاص يكون مردوده جيداً، ناهيك بأن عدداً كبيراً من العمال يدفعون مبالغ كبيرة كأجور مواصلات قد تعادل رواتبهم.
تشرين
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