بساط الدعم يسحب من شريحة جديدة

أعلنت وزارة الاتصالات، إلغاء الدعم الحكومي عن المكلفين بضريبتي الأرباح الحقيقية والدخل المقطوع ممن تجاوزت قيمة الضريبة لهم 20 مليون ليرة.

وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة، إلغاء الدعم عن أصحاب المهن البحرية، وذلك وفقاً لبيانات وزارة النقل.

كما ألغت مؤخراً، الدعـم عن المخلصين الجمركيين والأشخاص الحاصلين على بطاقات “فيميه” للسيارات.

واستثنت الوزارة، المستفيدين من الخدمة المنزلية الأجنبية وأصحاب استقدام الخادمات وأصحاب المشافي والمراكز الطبية الخاصة من الدعـم، وفق البيانات الواردة من وزارة الصحة.

والجدير بالذكر أنه تم استبعاد المحامين أصحاب مكاتب وشركات المحاماة التي تجاوزت مدة افتتاحها 10 سنوات من الدعـم الحكومي، وفقاً للبيانات الواردة من نقابة المحامين.

وفي حزيران الماضي، تم استبعاد الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة من الدعـم الحكومي ممن مضى على ممارستهم للمهنة أكثر من 10 سنوات، واستبعاد المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها 10 سنوات.