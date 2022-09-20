المصارف اللبنانية تبدأ إضرابها

دخلت المصارف اللبنانية، الاثنين، إضرابا عاما، لمدة ثلاثة أيام، بعد سلسلة الاقتحامات التي طالت عددا منها في مناطق مختلفة من البلاد.

وكانت جمعية المصارف قد أعلنت أنه بعد الاعتداءات المتكررة على المصارف، وما يتعرض له القطاع وخاصة موظفي المصارف من تعديات جسدية وعلى الكرامات وكذلك بعد أخذها بعين الاعتبار المخاطر التي يتعرض لها الزبائن المتواجدون داخل الفروع التي تتعرض للاقتحام، فإنّ مجلس الإدارة اتخذ قرارا بإقفال المصارف استنكارا وشجبا لما حصل وبغية اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة.

بالمقابل، حذرت "جمعية المودعين" من الإضراب الذي ستنفذه المصارف معتبرة أن المصارف ستبقى تشهد اقتحامات في الأيام المقبلة لاستعادة الأموال المحتجزة.