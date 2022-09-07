هازارد وهالاند يمنحان العلامة الكاملة للريال والسيتي

افتتحت الثلاثاء منافسات دوري أبطال أوروبا مرحلة المجموعات، بست مباريات، كان فيها ريال مدريد ومانشستر سيتي أكبر الفائزين، عندما عادا بالفوز من خارج الديار، بفضل تألق كل من النروجي إيريك هالاند والبلجيكي إيدين هازارد.

ريال مدريد بدأ رحلة الدفاع عن اللقب بفوز في إسكتلندا، حيث انتظر عشاق الملكي للشوط الثاني لحسم النتيجة أمام سلتيك 3-0، فكان خروج كريم بنزيما مصاباً، فرصة لتألق هازارد، الذي سجل هدفاً وصنع آخر لفينيوس، فيما تكفل لوكا مودريتش بتسجيل الهدف الثالث.

بدوره، تابع النرويجي هالاند تألقه مع مانشسترسيتي، عندما وقع على هدفين من أربعة أهداف، سجلها السيتي على أرض مضيفه إشبيليا الإسباني، وأضاف كل من فيل فودين وروبن دياز الهدفين الآخرين.

في العاصمة الفرنسية باريس، كان إمبابي على الموعد عندما سجل هدفي الفوز لفريقه باريس سان جيرمان على حساب يوفنتوس الإيطالي، الذي قلص النتيجة في الشوط الثاني عبر الأمريكي كاميني، ولكنه فشل في فرض نتيجة التعادل.

ميلان الإيطالي العائد إلى دوري الأبطال بعد 7 سنوات غياب، عاد بتعادل إيجابي من الأراضي النمساوية أمام فريق سالزبورغ، سجل لميلان اليوناني ساليميكرس، فيما سجل أوكافور لفريق سالزبورغ.

ولم تخلو مباريات الجولة من مفاجآت، حيث تمكّن فريق دينامو زغرب الكرواتي من الفوز على تشلسي بهدف وحيد، في مباراة شهدت تطبيق تقنية الحكم الروبوت، الذي ألغى هدفاً لتشلسي بداعي التسلل.

وفي مباراة أخرى اعتبرت نتيجتها مفاجأة، اكتسح فريق شاختار دونيتسك الأوكراني مضيفه لايبزيغ الألماني بأربعة مقابل هدف واحد.

وكانت الجولة بدأت بمباراتين سابقتين، فاز بالأولى بروسيا دورتموند على كوبنهاغن الدنماركي

بثلاثية نظيفة، فيما انتصر بنفيكا البرتغالي بهدفين مقابل لاشيء لفريق مكابي.