سجن سعودية 45 عاماً بسبب منشورات على مواقع التواصل

أصدرت محكمة سعودية حكما بالسجن لمدة 45 سنة على امرأة بسبب المواد التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الحكم الثاني في قضية من هذا النوع خلال الشهر الحالي.

واتهمت المحكمة نورة القحطاني بأنها "تستخدم الإنترنت لتمزيق النسيج الاجتماعي في انتهاك القواعد التي يقرها النظام العام أثناء استخدام التواصل الاجتماعي".

ولا تتوافر معلومات كثيرة عنها سوى أنها وجهت انتقادات لشخصيات بارزة في السعودية.

وكانت محكمة سعودية قد قضت بسجن امرأة أخرى 34 سنة بسبب تغريداتها على موقع تويتر.