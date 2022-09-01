01-09-2022
قدرات القوات الجوية الأردنية
أعلن الجيش الأردني، أمس الأربعاء، تحطم مقاتلة حربية خلال مهمة تدريبية ونجاة قائدها.
ويمتلك الجيش الأردني 255 طائرة حربية، وتصنف قواته الجوية في المرتبة رقم 36 بين أقوى 142 قوة جوية في العالم.
وتضم القوات الجوية الأردنية 44 مقاتلة وطائرة اعتراضية و4 طائرات هجومية و13 طائرة نقل عسكري، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
كما يضم سلاح الجو الأردني 56 طائرة تدريب و5 طائرات مهام خاصة، إضافة إلى 133 مروحية بينها 44 مروحية هجومية.
يذكر أن هذا الحادث هو الثاني خلال أقل من 3 أشهر، حيث تحطمت طائرة تدريب في حزيران الماضي، وتسببت في مقتل طاقمها المكون من فردين.
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