اشتباكات في محافظة البصرة العراقية

اندلعت اشتباكات متقطعة بين مجموعات مسلحة في محافظة البصرة جنوبي العراق، ليل أمس الأربعاء.

وانتشرت القوات الخاصة العراقية في البصرة، حيث سيطرت على الوضع الأمني في المحافظة بالكامل.

وقال محافظ البصرة أسعد العيداني في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوضع في محافظة البصرة تحت السيطرة وآمن، وقوات الأمن منتشرة".

وحسب مصادر إعلامية عراقية، قتل شخص وأصيب آخر في اشتباكات البصرة، التي تأتي في أعقاب أعمال عنف شهدتها المنطقة الخضراء وسط بغداد قتل خلالها العشرات.

وعاد هدوء حذر إلى شوارع بغداد، الأربعاء، بعد اشتباكات بين مليشيات متناحرة في المنطقة الخضراء، بينما فرض حظر تجول في أنحاء المدينة بسبب العنف الذي اندلع الإثنين.