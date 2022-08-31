دار لرعاية المسنين باليابان توظف أطفالاً لإسعاد كبار السن

أعلنت دار لرعاية المسنين في جنوب اليابان عن "توظيف" أطفال مهمّتهم مرافقة كبار السنّ وجعلهم سعداء، فيما تقدم لهؤلاء الصغار الحفاضات والحليب، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، الثلاثاء 30 أغسطس/آب 2022.

ينبغي أن يكون الأطفال الذين ستوكل لهم هذه المهمة في دار لرعاية المسنين الواقعة في كيتاكيوشو دون 4 سنوات، كما على أولياء أمورهم توقيع عقد ينص على أن الأطفال الرضع والأكبر سنّاً يمكنهم الحضور إلى العمل "عندما يرغبون في ذلك".

كما يذكر العقد الموقع بين الطرفين أنّ الأطفال الموظفين في دار لرعاية المسنين يمكنهم أخذ استراحة "متى شعروا بالجوع أو النعاس أو وفق مزاجهم".

فيما أشارت مديرة الدار كيمي غوندو، إلى توظيف 30 طفلاً حتى اليوم لرفع معنويات أكثر من 100 مسنّ في الدار، ومعظمهم في الثمانينيات من عمرهم.

حيث قالت لوكالة الأنباء الفرنسية: "إن مجرد رؤية الأطفال خطوة تجعل نزلاء الدار يبتسمون"، مضيفة أنّ: "الأطفال لن يُلزَموا بدوامات محددة أو أي متطلبات في هذا الإطار".

برزت في إعلان التوظيف المعلق على أحد جدران الدار جملة "نحن نوظّف!" بأحرف كبيرة، فيما يشير الإعلان إلى أنّ الأطفال الذين سيتم اختيارهم سيتلقون مقابل أدائهم المهمة الحفاضات والحليب.

كما أوضح الإعلان، أنّ المسؤولية الرئيسية وربما الوحيدة التي ستوكل للأطفال، هي "التجوّل" في الدار برفقة آبائهم. ولفتت غوندو إلى أنّ "الأطفال سيبقون مع أمهاتهم طوال الوقت"، مضيفةً أن الأمر "مشابه لاصطحابهم في نزهة إلى الحديقة".

أما كبار السن فبدوا سعداء بالموظفين الصغار؛ إذ إن بعضهم كان يلقي التحية عليهم فيما كان آخرون يتحدثون إليهم أو يعانقونهم. وقالت إحدى المقيمات في الدار لقناة محلية "إنّهم ظريفون. وهذه الخطوة ذكّرتني بالفترة التي كنت أمارس فيها مهامي كوالدة".

بينما أكدت غوندو، أنّ المشروع حقق حتى اليوم نتائج ممتازة، وقالت إنّ "بعض الأطفال يتفاعلون مع المسنّين بطريقة جيدة جداً، وأصبحت العلاقة فيما بينهم جيدة وكأنّهم أحفاد حقيقيون للمقيمين".