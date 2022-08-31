الكاظمي يهدد بالاستقالة

هدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، بإعلان منصبه شاغرا إذا استمر الخلاف بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري على تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الكاظمي، في كلمة متلفزة: "أحذر من هنا إذا أرادوا الاستـمرار في إثارة الفوضى، والصـراع، والخلاف، والتناحر، وعدم الاستماع لصوت العقل، سأقوم بخطوتي الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب في الوقت المناسب، حسب المادة 81 من الدستور، وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين، وأمام التاريخ".

وأضاف: "لم أكن يوماً طرفاً أو جزءًا من المشكلة، وصبرت على كل أنواع التنكيل والعرقلة والحرب المعلنة من جميع الأطراف لإضعاف الدولة... ورغم ذلك فإنني لم ولن أتخلى عن مسؤوليتي أمام شعبي، وأي خيار يخدم مصالح العراق وأمنه، ويحقق الاتفاق السياسي بين القوى المختلفة، وأنا كنت وما زلت مع مبدأ التداول السلمي للسلطة".

وتابع الكاظمي: "سياسياً قمنا بمسؤوليتنا في إطلاق حوار وطني بين القوى السياسية المختلفة، لمساعدتها في الوصول إلى حل مرضٍ للجميع، لكن الحوار يقتضي أن يتنازل الجميع، وليس أن يستمر التصعيد السياسي، وينتقل إلى فتح الرصاص، وإزهاق أرواح العراقيين".

وفي وقت سابق، دعا الرئيس العراقي برهم صالح، قادة الإطار التنسيقي للتحاور مع التيار الصدري لإنهاء حالة الجمود السياسي بالبلاد وبحث إمكانية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة من أجل تشكيل حكومة جديدة.