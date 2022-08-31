سورية تشهد أطول موجة حارة لهذا العام

أشار المتنبئ الجوي جعفر يوسف إلى أن البلاد تشهد أطول موجة حارة لهذه السنة.

وقال يوسف إن: “الأجواء حارّة، ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها بـ 4-6 درجات، فوق أغلب المناطق، وتكون شديدة الحرارة في المناطق الشرقية و الجزيرة والبادية”، مضيفاً أن “ارتفاع نسبة الرطوبة على المناطق الغربية والجنوبية، خلال ساعات الليل والصباح الباكر يعطي شعوراً زائداً بالحرارة”.

وأكد يوسف أن الموجة مستمرة حتى منتصف الأسبوع القادم، نتيجة تأثر المنخفض الموسمي الهندي المرافق لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا، حيث ستكون درجة الحرارة في دمشق 41 درجة، ومنتصف الأربعينيات في المناطق الشرقية و البادية.



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