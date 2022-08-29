الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 123 صهريجاً من النفط السوري في الجزيرة

29-08-2022

الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 123 صهريجاً من النفط السوري في الجزيرة

واصل الاحتلال الأمريكي سرقة ونهب الثروات السورية حيث نقل 123 صهريجاً محملاً بالنفط من حقول الجزيرة باتجاه الأراضي العراقية.


وقالت مصادر محلية لمراسلة سانا في القامشلي:

إن رتلاً للاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 123 صهريجاً محملاً بالنفط السوري المسروق من حقول الجزيرة توجه إلى الحدود على دفعات حيث توقف عند معبر المحمودية غير الشرعي لتفريغ حمولته في مستودع ضخم أقامه الاحتلال وميليشيا “قسد” المرتبطة به تمهيداً لنقلها إلى قواعد الاحتلال في شمال العراق عبر صهاريج تحمل لوحات عراقية.
ونقلت قوات الاحتلال الأمريكي في الحادي والعشرين من الشهر الجاري رتلاً مؤلفاً من 137 صهريجاً معبأ بالنفط المسروق بالتواطؤ مع ميليشيا “قسد” المرتبطة بها إلى قواعدها شمال العراق.

 

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...