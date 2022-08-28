غياب الإنترنت عن مشتى الحلو ومحيطها

28-08-2022

غياب الإنترنت عن مشتى الحلو ومحيطها

اشتكى عدد من أهالي مشتى الحلو ومحيطها في ريف طرطوس من انقطاع الإنترنت الأرضي عن منازلهم منذ عصر أمس السبت دون أي توضيح من مديرية الاتصالات عن سبب العطل.

وبحسب الأهالي، فإن الانقطاع ذاته تكرر الأسبوع الماضي، حيث جاءت ورشات الصيانة من مديرية الاتصالات وقامت بإصلاح العطل، لكنه سرعان ما تجدد عصر السبت.

وطالب الأهالي مديرية الاتصالات بإصلاح العطل الذي يتسبب بغياب الإنترنت بشكل نهائي وبالشكل الأمثل حتى لا يتجدد الانقطاع.

من جهته، أكد مدير الاتصالات في طرطوس المهندس بديع ونوس حدوث عطل في الكبل الضوئي المغذي لبلدة مشتى الحلو، مبيناً أن العطل طرأ الأسبوع الماضي وأدى لانقطاع الإنترنت، حيث قامت ورشات الصيانة على الفور بإصلاح العطل وإعادة الإنترنت.

واستدرك ونوس قائلاً: “العطل تجدد عصر أمس، وتم إرسال ورشات الصيانة إلى مشتى الحلو صباح اليوم لإصلاح عطل الكبل الضوئي”، متوقعاً عودة الإنترنت في أي لحظة فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

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