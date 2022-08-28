لأول مرة.. ملكة جمال تتنافس دون مكياج

أصبحت ملكة جمال إنكلترا أول ملكة جمال على الإطلاق تتنافس دون مكياج في تاريخ المسابقة الممتد لما يقرب من قرن من الزمان.

وتقدمت ميليسا رؤوف، وهي طالبة جامعية تبلغ من العمر 20 عاماً من جنوب لندن، إلى الأمام في نصف نهائي المسابقة بعد أن اختارت الظهور دون مكياج، وستنافس الآن في النهائيات في تشرين الأول المقبل على التاج.

وقالت رؤوف في مقابلة مع صحيفة إندبندنت البريطانية: "هذا يعني الكثير بالنسبة لي لأنني أشعر أن العديد من الفتيات من مختلف الأعمار يرتدين المكياج لأنهن يشعرن بالضغط للقيام بذلك".

وأضافت: "إذا كان المرء سعيدا ببشرته، فلا يجب أن نجبر على تغطية وجهنا بالمكياج، عيوبنا تجعلنا ما نحن عليه وهذا ما يجعل كل فرد فريدا".

وبحسب المنظمين للمسابقة، فإن رؤوف تخطط للذهاب مكشوفة الوجه مرة أخرى في النهائي الوطني خلال تشرين الأول المقبل.