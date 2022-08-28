ليفربول يعادل أكبر انتصار في تاريخ الدوري الإنكليزي

حقق ليفربول وصيف البطل فوزاً كاسحاً على ضيفه بورنموث 9-صفر، السبت، في المرحلة الرابعة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، معادلا بذلك الرقم القياسي لأكبر انتصار في تاريخ الدوري الممتاز "برميرليغ" منذ انطلاقه عام 1992.

وسجل كل من البرازيلي روبرتو فيرمينو والكولومبي لويس دياس ثنائية، وأضاف ترنت ألكسندر-أرنولد والهولندي فيرجيل فان دايك والبديل البرتغالي فابيو كارفاليو ولاعب بورنموث الويلزي كريس ميفام بالخطأ في مرماه، الأهداف الأخرى.

وعاد ليفربول الرقم القياسي للدوري الممتاز المسجل باسم غريمه مانشستر يونايتد الفائز على إيبسويتش 9-صفر عام 1995 ثم على ساوثمبتون بالنتيجة ذاتها العام الماضي، وليستر سيتي الذي تغلب على ساوثمبتون 9-صفر أيضاً عام 2019.