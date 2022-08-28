من هو المشتري الغامض لأغلى منزل في دبي؟

كشفت مصادر إعلامية غربية عن المشتري الغامض لأحد أكثر المنازل ثمنا في دبي، والذي بلغت قيمته حوالي 80 مليون دولار.

وتطرقت وكالة "بلومبرغ" إلى بيع عقار يقع في نخلة جميرا، وهي إحدى المنشآت البحرية المميزة في دبي والعالم، والتي يقطنها الكثير من المشاهير.

ويقع العقار الذي شبه بالقصر في الجزء الشمالي من الأرخبيل الاصطناعي، ويحتوي على 10 غرف نوم ومنتجع صحي ومسابح داخلية وخارجية.

وبحسب "بلومبرغ" فإن شركة تابعة للملياردير الهندي موكيش أمباني، هو "المشتري الغامض"، لهذا العقار، الذي هو عبارة عن فيلا شاطئية بقيمة 80 مليون دولار.



وأشار المصدر إلى أن الصفقة التي أُبرمت في وقت سابق من هذا العام، هي لابن أمباني الأصغر، أنانت، حيث سيكون عدد من المشاهير، مثل لاعب كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام، مع زوجته فيكتوريا ونجم بوليوود شاروخان، من جيران أمباني الجدد.

ونوهت الوكالة إلى أن دبي تعتبر من أفضل الأماكن بالنسبة لأثرياء العالم، ونوهت إلى أن أنانت واحد من 3 ورثة لثروة أمباني البالغة 93.3 مليار دولار.

يذكر أن أمباني "65 عاما" يصنف في المرتبة 11 في قائمة أغنى أغنياء العالم، وأسس إمبراطورية أعمال تتضمن الطاقة الخضراء والتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية وغيرها.