1000 أسير فلسطيني يعلنون الدخول في إضراب مفتوح

أعلنت منظمة فلسطينية معنية بحقوق الأسرى أن ألف أسير سيضربون عن الطعام يوم الخميس المقبل حتى تلبي إدارة السجون في "إسرائيل" كافة مطالبها.

وقالت لجنة الطوارئ العليا للأسرى المشكلة من جميع الفصائل الفلسطينية في بيان نشره نادي الأسير الفلسطيني على حسابه بـ"تويتر": "في حال استمرت إدارة السجون على موقفها، ولم تتراجع عن إجراءاتها التنكيلية الممنهجة لاستهداف الأسرى، سيشرع 1000 أسير بالإضراب المفتوح عن الطعام، في الأول من أيلول".

وأوضحت اللجنة: "سيتم الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام في دفعته الأولى والمكونة من 1000 أسير يوم الخميس 1/9/2022م، والذي سيتم رفده بأفواج أخرى وفق آلية متفق عليها ومنظمة من قبل لجنة الطوارئ".

وتشهد أقسام الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة الماضية حالة من التوتر على خلفية إقدام مصلحة السجون باتخاذ إجراءات عقابية بحق الأسرى شملت بما في ذلك سحب الأجهزة الكهربائية الخاصة بهم من الزنازين وفرض عزل مضاعف عليهم، في تراجع عن تفاهمات سابقة، بحسب بيان سابق لنادي الأسير.