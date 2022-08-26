شابة حلبية تقتحم مهنة توصف أنها حكراً على الرجال!

عند ساعة باب الفرج الشهيرة وسط مدينة حلب، تتخذ الشابة “آية” من الرصيف المقابل للساعة مكاناً لعملها في إعداد الشاي والقهوة على ماكينة “الإكسبريس” وتقديمها للمارة لتكسر بذلك الصورة الذهنية لدى العامة بأن تلك المهنة محتكرة على الرجال فقط.

تراها كل يوم بشكل روتيني منذ الصباح الباكر تقف خلف الآلة متجاوزة حدود المجتمع الذكوري لتثبت للزبائن أن المرأة قادرة على لفت عين المجتمع تجاه ما تقدمه من عمل.



وتقول الشابة آية “عملي يبدأ من السابعة صباحاً، أفتح “البراكة” التي تتنوع مشروباتها بين قهوة، شاي، كابتشينو، أندومي، كاكاو، زهورات”