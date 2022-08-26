بوتين يرفع عدد أفراد الجيش الروسي إلى مليونين

26-08-2022

بوتين يرفع عدد أفراد الجيش الروسي إلى مليونين

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا يقضي بزيادة عدد أفراد القوات المسلحة بمقدار 137 ألف جندي ليكون العدد الإجمالي 1150628 فردًا.

وتم نشر المرسوم على بوابة المعلومات القانونية. ووفقًا للمرسوم السابق الصادر في 17 نوفمبر 2017، كان قوام القوات المسلحة الروسية هو 1،902،758، بما في ذلك 1،013،628عسكريًا.


ينص المرسوم الجديد على “تحديد قوام القوات المسلحة للاتحاد الروسي بـ 2039758، بما في ذلك 1150628 فردًا عسكريًا”.

المصدر: الرئاسة الروسية

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