منح تراخيص للمولدات الخاصة

منح مجلس مدينة طرطوس تراخيص لأصحاب المولدات الخاصة من الحجم الصغير لتغذية المحال التجارية أو الشقق السكنية، فيما لا تزال مولدات “الأمبير” تعمل بدون ترخيص.

بدوره، قال مدير المهن والشؤون الصحية في مجلس مدينة طرطوس المهندس فراس الموعي إنه تم منح نحو 60 ترخيصاً لأصحاب مولدات خاصة فردية من الحجم الصغير لتغذية المحال التجارية أو الشقق السكنية بهدف المنفعة الشخصية من دون تأجير للغير، حيث يتم تقاضي رسم 500 ل.س يومياً عن كل متر مربع واحد تشغله المولدة على الرصيف.

وحسب الموعي، يجب على أصحاب المولدات الالتزام بأوقات عمل المولدات من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً، ومن الساعة الخامسة عصراً حتى الساعة العاشرة ليلاً، بالإضافة للقيام بأعمال الصيانة الدورية والمستمرة للمولدة، وتكتيمها بالشكل الذي يخفف الضجيج إلى الحد المسموح به وفق المواصفات القياسية السورية، مع ضمان عدم انبعاث الدخان بشكل يؤثر على الصحة العامة.

وشدد الموعي على ضرورة التقيد بالشروط السابقة تحت طائلة الإجراءات القانونية بحق المخالفين حفاظاً على السلامة والصحة العامة، وذلك بناء على كتاب المحافظة رقم 145 بتاريخ 28/7/2022.

وفيما يتعلق بعمل المولدات الضخمة “الأمبيرات“، بيّن الموعي أن هذه المولدات التي يقوم أصحابها بتأجير الكهرباء للغير، تحصل على الترخيص من الشركة العامة للكهرباء وليس من مجلس المدينة، باعتبار أن موضوع توليد الطاقة الكهربائية بواسطة المولدات الخاصة “الأمبيرات” يندرج في إطار القانون رقم 33 لعام 2010 والقاضي بأنه لا يجوز توليد الطاقة الكهربائية إلا بموجب رخصة نظامية، وعليه فإن شركة الكهرباء معنية بموضوع “الأمبيرات”.

وحسب الموعي، فإنه لعدم فوات المنفعة، يقوم مجلس المدينة بتحصيل رسم إشغال الملك العام من أصحاب المولدات، وبالحد الأعلى إذ يتم فرض رسم 500 ل.س يومياً للمتر المربع الواحد من الحيز الذي تشغله المولدة على الرصيف.



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