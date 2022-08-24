ثلاثة بحارة سوريون ينقذون 50 مهاجراً بالقرب من إيطاليا

شارك ثلاثة شبان سوريون من محافظة طرطوس، بانقاذ نحو 50 مهاجراً غير شرعياً في عرض البحر المتوسط بالقرب من إيطاليا.

وقالت مواقع ألمانية ناطقة بالعربية إن البحارة السوريين يعملون على متن الباخرة " كوين" الألمانية.

وشارك البحارة وبشكل كبير بإنقاذ قارب يوجد بداخله أكثر من 50 شخصاً بالقرب من الحدود البحرية الإيطالية.

وبينت المواقع أن خفر السواحل الإيطالي قام بالتواصل مع الباخرة Queen Sara وطلب منهم التوجه إلى القارب المتوقف في عرض البحر.

وتابعت: وذلك لتقديم المساعدة في عملية الإنقاذ، بعدها تم نقل المهاجرين إلى إيطاليا.

وبينت أنه تمت عملية إنقاذ كل المهاجرين بنجاح دون فقدان أي شخص.

يذكر أن آلاف المهاجرين ومنهم سوريون فقدوا حياتهم خلال رحلة الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا ولم يجدوا من يعينهم.

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