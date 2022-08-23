 هل سيجتمع الأسد وإردوغان في قمة شنغهاي المقبلة

أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية نقلاً عن مصادر مطلعة قولها، اليوم الثلاثاء، بأنّ الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان والسوري بشار الأسد، "قد يجتمعان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي من المتوقع أن تعقد في شهر أيلول/سبتمبر المقبل في أوزبكستان".

ونقلت الوكالة عن المصادر قولها، إنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "دعا إردوغان إلى المشاركة في اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان، كما طلب بوتين من الأسد المشاركة في هذا الاجتماع".

وفي وقت سابق، صرّح إردوغان بأنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين دعاه إلى حضور اجتماع قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

في حين كشفت وسائل إعلام تركية أنّ الرئيس إردوغان ونظيره السوري بشار الأسد قد يجريان اتصالاً هاتفياً، خلال الفترة المقبلة، باقتراح من بوتين.

وفي سياق التقارب التركي السوري، أشارت الوكالة إلى أنّ زعيم حزب "الوطن" التركي، دوغو بيرنجك، "سيتوجه قريباً إلى سورياً ضمن وفد سياسي ودبلوماسي، حيث سيلتقي ويجري محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد".

وأضافت أنّ "بيرنجك سيرافقه في هذه الرحلة عدد من الوزراء السابقين وقدامى رجال الدبلوماسية التركية، وسيتم تقديم تقرير عن نتائج هذه الرحلة إلى السلطات التركية".

وأُشير في هذا السياق إلى أنّ رحلة الوفد التركي إلى سوريا، ستكون الأولى من مطار تركي إلى دمشق منذ نحو 10 سنوات، حيث لم يتم تشغيل الرحلات المباشرة بين البلدين منذ العام 2011.

وأوضحت الوكالة الإيرانية أنّ "تركيز هذه الرحلة سيكون على سبل استعادة العلاقات، والكفاح المشترك ضد الإرهاب في شمال سوريا، وعودة اللاجئين السوريين" وفق تعبيرها.

يذكر أنّ الكرملين، أعلن في الـ 9 من آب/أغسطس الجاري، أنّ الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب إردوغان، بحثا الوضع في سوريا.

يشار إلى أنّ القمة الدورية لقادة منظمة شنغهاي للتعاون، ستُعقد في أيلول/سبتمبر المقبل في مدينة سمرقند في أوزبكستان، التي تعتبر رئيسة المنظمة في الوقت الراهن.