ابتكار غسالة للتخلص من بقايا شيبس على الأصابع

أصبح لعشاق رقائق البطاطا “شيبس” الآن خيار آخر غير المناديل الورقية للتخلص من آثار الزيت المتبقية على الأصابع، وهو غسالة مصغرة مصممة خصيصاً لتنظيف أطراف الأصابع الزيتية.

بحسب موقع “oddity central” فإن الفكرة تعتبر غريبة، فمن الذي سيدفع أمواله مقابل هذه الغسالة الهزلية، لكن تصميم هذه الغسالة الذي يشبه تصميمات الغسالات الكبيرة الخاصة بالملابس، قد يجعل الإقبال عليها كبيراً.

وإذا كنت تمتلك هذه الغسالة، فكل ما عليك فعله هو الضغط على زر التشغيل / الإيقاف، ووضع إصبعك في الغسالة من خلال باب الغسيل وانتظار ثواني، وتتميز بنظام الحث الذكي الذي يرش الكحول الذري عندما يكتشف طرف إصبعك داخل الغسالة، ثم يأتي الكحول من خزان قابل لإعادة التعبئة في الجزء السفلي من الغسالة الصغيرة.

ويبلغ ارتفاع الغسالة 15 سم وعرضها 11 سم وتتميز بمنفذ شحن USB، وانتشرت الغسالة مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي اليابانية، حيث أبدى عدد لا يحصى من الأشخاص اهتماماً بها، إما كعنصر لهواة الجمع أو للمتعة فقط.