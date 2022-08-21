وفـاة الكاتب السوري نبيل فياض 

توفي الكاتب والباحث السوري الدكتور نبيل فياض عن عمر ناهز 67 عاماً.



وأعلنت صفحته الرسمية على "فيسبوك"، والتي يشرف عليها الباحث المقرب منه جورج برشيني عن وفاته بعد معاناة من مرض الورم النقوي المتعدد ( mm).



ولد “فياض” في مدينة حمص عام 1955، وينحدر من بلدة القريتين بريفها. حيث تلقى تعليمه في المدرسة الابتدائية الإنجيلية الدانمركية هناك، وبعد أن نال شهادة التعليم الثانوي، انتقل إلى مصر ليدرس اللغات.

وأعاد “فياض” دراسة الثانوية العامة، ونجح بمعدل عالٍ، ودرس الصيدلة في جامعة دمشق، ثم أكمل بعدها دراسة في التصنيع الدوائي، قبل أن تأتيه منحة من لبنان لدراسة اللاهوت.

وترجم "فياض" أول كتبه " التحوّل" لكافكا في بداية الثمانينات، وصدر كتابه الثاني والذي كان ترجمة لرسالة عبدة الأوثان من التلمود البابلي، وانتقل "فياض" بعدها إلى إكمال مشروعه المسمى "الدين المقارن"، والذي أراد منه تبيان الترابط بين أديان منطقة الشرق الأوسط وأصدر ضمن هذا المشروع عدة كتب أبرزها كانت أربعة أجزاء تحمل اسم " موسوعة الدين المقارن"، إضافة إلى كتب “محمد نبي الإسلام، النبي إبراهيم، القصص الديني، الهاجريون، النصارى، صلاح الدين الأيوبي، جوهر الدين، وآخرها كان كتاب تابو الذي صدر في الأشهر الماضية"، وغيرها.

وأثارت العديد من كتب فياض أزمات لدى نشرها، حيث فجّر كتابه " أم المؤمنين تأكل أولادها" التاريخ المقدس من الداخل عبر تناوله لموقعة الجمل، وحديث بين الأم العبدية وعائشة، وأعقب نشر الكتاب وطباعته سيلاً من الاتهامات بحق المؤلف وأطلقت بعض المواقع الإسلامية فتاوى لإهدار دمـه.