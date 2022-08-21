الغارديان:أمريكا على شفا حرب أهلية

كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية أنّ «تنامي انعدام الثقة في المؤسسات السياسية في الولايات المتحدة يشير إلى أن البلاد قد تكون على شفا صراع داخلي جديد».

وبحسب الصحيفة، قال الدكتور جارين وينتموت، مؤسس مركز أبحاث كاليفورنيا لدراسة عنف السلاح، إنّ «التحذيرات بشأن الحرب الأهلية الوشيكة في أميركا كانت مجرد أحاديث هراء”، لكن نتائج استطلاعات الرأي بشأن العـ.ـنف كانت “صادمة”».

حيث اتضح، في الاستطلاع، أن نصف الأمريكيين يتوقعون حرباً أهلية في السنوات القليلة المقبلة، ويعتقد واحد من كل خمسة من سكان الولايات المتحدة أن العـ.ـنف السياسي له ما يبرره في بعض الظروف.

كما لفتت الصحيفة إلى أن «ما يصل إلى 40% من الأمريكيين يعتقدون بأن وجود زعيم قوي للبلاد هو أكثر أهمية من بقاء الديمقراطية».

وتضيف الصحيفة عن وينتموت قوله إن تصاعد التهديدات العنيفة تفاقم بسبب نمو مبيعات الأسلحة، متسائلاً: «ماذا يحدث عندما تأخذ مجتمعاً يخشى أكثر فأكثر على مستقبله، وأكثر وأكثر استقطاباً، وغاضباً أكثر فأكثر على نفسه، وتلقي بمجموعة من الأسلحة؟».

بدورها، قالت المتخصصة في شؤون الصراع المدني، راشيل كلاينفيلد، إنّ «النظام السياسي في الولايات المتحدة لا يضمن عدم حدوث صراع عنيف في البلاد».

وأكدت: «إذا ضعفت مؤسساتنا، فقد يكون التاريخ مختلفاً”، ولفتت كلاينفيلد إلى أن نتائج الاستطلاع المذكور”مقلقة”».

وأضافت قائلة: «ترى ما بين 3 إلى 5 ملايين أميركي على استعداد لإيذاء الأمريكيين الآخرين بسبب معتقداتهم السياسية فإن هذا يشير إلى أن شعب الولايات المتحدة يشعر بخيبة أمل كبيرة من ديمقراطيتنا، ولا يعتقد أنها تعمل».

وكانت قناة فوكس نيوز قد أفادت الأسبوع الماضي، نقلاً عن استطلاع أجرته، بأن ثلاثة أرباع الأمريكيين غير راضين عن الوضع في البلاد، وقد نما هذا الرقم من 67% في أيار، ومن 53% في نيسان من العام الماضي.

وبحسب، مؤسسة “إيبسوس” للأبحاث فإنّ 70% من الأميركيين أنّ سنّ ضوابط جديدة بشأن السلاح يجب أن تسبق حماية حقوق حيازتها في أعقاب حوادث إطلاق نار كثرت في الآونة الأخيرة.