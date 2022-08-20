خادمة تسرق منزل مخدومها بالمزة الغربي

ادعى أحد الأشخاص إلى قسم شرطة المزة الغربي في دمشق بإقدام فتاة تدعى ( رنا ) يجهل باقي مفصل هويتها وعنوانها والتي عملت لمدة أربعة أيام في منزله في حي المزة ( 86 ) كخادمة على سرقة مصاغ ذهبي عبارة عن (سلسال مع تعليقة وبلاك ذهبي عريض وخاتمين ) ومبلغ مالي وقدره خمسمائة دولار أمريكي ومبلغ سبعمائة ألف ليرة سورية.

من خلال البحث والسؤال وجمع المعلومات تمكن مكتب البحث الجنائي بقسم شرطة المزة الغربي من معرفة الخادمة وعنوانها وإلقاء القبض عليها ، وبالتحقيق معها اعترفت بما نسب إليها وتم استرداد المسروقات وسلمت إلى مالكها، وسيتم تقديم المقبوض عليها إلى القضاء المختص.



وزارة الداخلية السورية