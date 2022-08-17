رحيل انطوانيت نجيب

غيب الموت الفنانة السورية “أنطوانيت نجيب”، صباح اليوم، في منزلها الكائن بالعاصمة دمشق، عن عمرٍ ناهز الـ 92 عاماً، إثر تعرضها لوعكات صحية في الفترة الماضية.

ونعت نقابة الفنانين السوريين الفنانة القديرة عبر صفحتها على “فيسبوك”: “فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم رحيل الزميلة الفنانة القديرة انطوانيت نجيب، ونوافيكم لاحقاً بموعد التشييع والدفن وموعد التعزي”.

وبدأت الفنانة السورية “انطوانيت نجيب” مسيرتها الفنية في ظهورها الأول كممثلة في فيلم “عاريات بلا خطيئة” عام 1967، وانضمت بعد ذلك لنقابة الفنانين السورين عام 1968، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية على مدار تاريخها الفني الطويل الذي برعت فيه فى أداء أدوار الأم الطيبة والجدة الحنونة والمرأة التي تتمتع بالحكمة والوعظ، كما قدمت عدة أعمال فنية على المسرح و الإذاعة السورية.

و شاركت في فيلمي “شقة الحب” و”امرأة حائرة” عام 1973، كما انتقلت للعمل على الشاشة الصغيرة وشاركت في ذات العام في مسلسل “صح النوم” الشهير.

وفي عام 1976، شاركت في فيلم “الحب الحرام”، وغابت بعدها عن الشاشة وابتعدت عن التمثيل لمدة 6 سنوات، ثم عادت عام 1982، للعمل عبر ظهورها في مسلسل “السعد وعد”.

وبين عامي 1983و 1986، لم تظهر “انطوانيت” إلا في عملين وحيدين وهما “جلوة راكان” و”راعي الأوله”، كما ابتعدت مرة أخرى عن الشاشة حتى عام 1992، لتظهر بعدها في مسلسل “الشريد”، والسهرة التلفزيونية “تراب الزريعة”.

وشاركت “انطوانيت” في مسلسل “الفصول الأربعة بجزئه الأول في عام 1999 ولعبت دور “نعيمة” مدبرة منزل عائلة مالك ومربيته، وبرزت من خلال حنان أدائها واهتمامها في الجميع، ولا تزال حتى الآن “نعيمة” حاضرة في الأذهان.

وبين عامي 2001 -2002، شاركت في مسلسلات “عندما يموت الحب، مغامرات صيفية، حمام القيشاني الجزء الرابع والفصول الأربعة الجزء الثاني”.

وشاركت أيضاً في مسلسلات “قانون ولكن، الشمعة والدبوس، بيت العز، حكاية خريف ومرزوق على جميع الجبهات”، بالإضافة إلى الفيلم القصير “عن الحب” بين عامي 2003-2004.

وظهرت الممثلة السورية في أعمال جديدة وشخصيات متنوعة في عامي 2005 – 2006 ومن بينها “فسحة سماوية، المحطة 30، صدى الروح، أهل الغرام الجزء الأول، وشاء الهوى”، والسهرة التلفزيونية “دموع مرام”.

وفي عامي 2007-2008، شاركت في عدة مسلسلات أهمها “الاجتياح، الهاربة، ممرات ضيقة، جمال الروح، طوق الياسمين”، وفيلم حمل اسم “التجلي الأخير”.

وتوالت الأعمال الدرامية التي عززت الإرث الدرامي للفنانة “انطوانيت”، ففي عام 2009-2010، شاركت في مسلسلات “قلوب صغيرة، هي دنيتنا، الدبور، مطلوب رجال وقيود الروح”.

وفي عام 2011، شاركت في فيلم “غرفة سمير”، ومسلسلات “العشق الحرام، ولادة من الخاصرة وجلسات نسائية”.

وفي عام 2012، شاركت في مسلسلات “الأميمي، الهروب، وما بتخلص حكايتنا”.

وفي عام 2013، شاركت في مسلسلي “تحت سماء الوطن وصرخة روح”.

وشاركت الفنانة السورية “انطوانيت نجيب” في مسلسلات” حمام شامي، القربان وبواب الريح” في عام 2014.

وفي عام 2015، ظهرت في فيلم “رسائل الكرز”، ومسلسل “دنيا”.

وفي عام 2016، شاركت في مسلسلي “ياريت وعطر الشام”.

وحلت الفنانة ضيفة شرف عام 2018 على عدة أعمال مثل “طريق، فرصة أخيرة وروزانا”.

وبرزت مشاركتها في العملين الدراميين “سايكو، هوا أصفر” بعام 2019.

وفي عام 2020، شاركت في مسلسل “فارس وخمس عوانس” وحلت كضيفة شرف بعدة حلقات في مسلسل “شارع شيكاغو” وكان آخر أعمالها الدرامية.

وعلى المسرح، كان للفنانة مشاركات متميزة في عدة مسرحيات وحظيت بشهرة واسعة في منتصف خمسينيات القرن الماضي، ومن أبرز أعمالها: “حط بالخرج، شغلة فاينة، الأشجار تموت واقفة، سراديب الصنايعية، وسهرة مع أبو خليل القباني”.

وفي تفاصيل حياتها العائلية، تزوجت “انطوانيت نجيب” من الفنان السوري “يوسف شويري” وبقيت معه حتى وفاته عام 2005.

وعانت “نجيب” في الفترة الأخيرة من المرض ودخول العناية المركزة عدة مرات، حيث كانت تجري بشكلٍ أسبوعي بجلسات لغسيل الكلى.

انطوانيت نجيب ولدت 20 شباط 1930 بمحافظة درعا، وتوفيت 17 آب 2022.