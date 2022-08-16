16-08-2022
شهداء وجرحى في قصف تركي على ريف حلب
قام الطيران الحربي التركي "بحسب ما ذكر مصدر عسكري" بعد ظهر اليوم من الساعة 14,37 وحتى الساعة 15,00 باستهداف بعض النقاط العسكرية في ريف حلب ما أسفر عن استشهاد ثلاثة عسكريين وجرح ستة آخرين.
يأتي هذا العدوان في سياق استمرار دعم النظام التركي للمجموعات الإرهابية المسلحة.
وقد قامت قواتنا المسلحة بالرد على هذا العدوان واستهداف مواقعه وتدمير بعضها وإيقاع خسائر بشرية ومادية فيها، كما تم استهداف مواقع للمجموعات الإرهابية المسلحة وتدمير بعض نقاطهم ومراكز تدريبهم.
ومع تزايد حدة الاستفزازات التي يمارسها النظام التركي،والاعتداءات المتكررة على مناطق مختلفة من الأراضي السورية نؤكد أن أي اعتداء على أي نقطة عسكرية لقواتنا المسلحة سيقابله الرد المباشر والفوري على كافة الجبهات.
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