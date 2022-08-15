الحوامات أنقذت الموقف.. التحقيق بأسباب حريق دير شميل بدأ

شهد ريف حماة الغربي اندلاع حريق ضخم في الأراضي الحراجية لبلدة دير شميل التابعة لناحية جب رملة ظهر يوم أمس الأحد.

وقال مصدر في قيادة شرطة حماة إنه فور إبلاغهم باندلاع حريق في الأراضي الحراجية بمحيط بلدة دير شميل تم استنفار كافة الوحدات وفوج إطفاء حماة وهيئة تطوير الغاب وحراج مصياف ومباشرة العمل على تطويق الحريق ومنع تمدده.

كما بيّن المصدر أن كلاً من طبيعة المنطقة وصعوبة الوصول إلى ذروة الحريق واشتداد قوة الرياح ساهم في توسع بقعة الحريق، ما تطلب تدخلاً من قبل حوامات الجيش السوري والتي ساعدت على إطفاء الحريق بشكل سريع، بوقت عمل عناصر الإطفاء والحراج على إخماد عدة بقع نارية في المنطقة منعاً من انتشار الحريق، ليتم في النهاية السيطرة على كامل الحريق ودخوله مرحلة التبريد والمراقبة، بوقت بدأت الجهات المعنية التحقيقات في أسباب هذا الحريق.

يشار إلى أن ريف حماة الغربي شهد خلال الأسبوع الماضي تسجيل 4 حرائق في عدة مناطق بريف مصياف تم إخمادها والتعامل معها بشكل سريع قبل أن تمتد إلى مساحات جغرافية واسعة.

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