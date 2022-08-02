إطلاق المنظومة الجديدة لسلطة التصديق الإلكترونية في سوريا

أعلنت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة عن إطلاقها للمنظومة الجديدة لسلطة التصديق الإلكترونية اليوم في مقرها الكائن بمجمع الديماس التقاني.

وبينت الهيئة في بيان لها أن المنظومة الجديدة تتميز باحترافية تصميمها ومستويات الأمان العالية، كما أنها مصممة وفقاً للمعايير العالمية في مجال إصدار الشهادات الرقمية، حيث يمكن من خلالها منح شهادات رقمية للجهات العامة والعاملين فيها بالصفات الاعتبارية، وتتيح المنظومة الجديدة توقيع واعتماد أي سلطة تصديق فرعية عند تحقيقها للشروط اللازمة لاعتمادها.

وأصدر مركز التصديق الإلكتروني في الهيئة 684 شهادة توقيع إلكتروني خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث تسهم هذه الشهادات بدفع عملية التحول الرقمي في سورية، وفي تطوير آلية تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً، وتخلق البيئة المناسبة للانتقال إلى التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية.



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