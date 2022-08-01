مواعيد قطع الإنترنت وتعطيل الأعمال في سورية

01-08-2022

مواعيد قطع الإنترنت وتعطيل الأعمال في سورية

نشرت الشركة السورية للاتصالات بياناً أعلنت فيه عن مواعيد قطع الإنترنت خلال امتحانات الدورة الثانية للشهادة الثانوية.

حيث جاء في البيان: استجابة لطلب وزارة التربية لضمان حسن سير العملية الامتحانية لأبنائنا الطلبة ومنعاً للاختراقات والاعتداء الالكتروني على امتحانات الشهادة الثانوية بمختلف فروعها للدورة الثانية لعام 2002، سيتم قطع الاتصال بشبكة الإنترنت ضمن التواريخ والساعات التالية:

اليوم الإثنين 1 آب، ويوم الخميس 4 آب، والأحد المقبل 7 آب، إضافة ليوم الثلاثاء الموافق لـ 9 آب، وذلك من الساعة 5 فجراً وحتى 8 ونصف صباحاً.

يشار إلى أن نتائج الدورة الأولى لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة كانت صدرت بتاريخ 7 تموز الفائت،وبلغت نسبة النجاح في الفرع العلمي حينها 55.24 بالمئة بينما بلغت نسبة نجاح الفرع الأدبي 53.98 بالمئة والثانوية الشرعية نسبة النجاح 65.19 بالمئة والثانوية المهنية النسوية 70.37 بالمئة كما بلغت نسبة نجاح الثانوية الصناعية 60.55 بالمئة والثانوية التجارية 52.22 بالمئة.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...