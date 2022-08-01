مواعيد قطع الإنترنت وتعطيل الأعمال في سورية

نشرت الشركة السورية للاتصالات بياناً أعلنت فيه عن مواعيد قطع الإنترنت خلال امتحانات الدورة الثانية للشهادة الثانوية.

حيث جاء في البيان: استجابة لطلب وزارة التربية لضمان حسن سير العملية الامتحانية لأبنائنا الطلبة ومنعاً للاختراقات والاعتداء الالكتروني على امتحانات الشهادة الثانوية بمختلف فروعها للدورة الثانية لعام 2002، سيتم قطع الاتصال بشبكة الإنترنت ضمن التواريخ والساعات التالية:

اليوم الإثنين 1 آب، ويوم الخميس 4 آب، والأحد المقبل 7 آب، إضافة ليوم الثلاثاء الموافق لـ 9 آب، وذلك من الساعة 5 فجراً وحتى 8 ونصف صباحاً.

يشار إلى أن نتائج الدورة الأولى لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها كافة كانت صدرت بتاريخ 7 تموز الفائت،وبلغت نسبة النجاح في الفرع العلمي حينها 55.24 بالمئة بينما بلغت نسبة نجاح الفرع الأدبي 53.98 بالمئة والثانوية الشرعية نسبة النجاح 65.19 بالمئة والثانوية المهنية النسوية 70.37 بالمئة كما بلغت نسبة نجاح الثانوية الصناعية 60.55 بالمئة والثانوية التجارية 52.22 بالمئة.