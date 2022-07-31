31-07-2022
ضبط ( 23 ) ألف حبة مخدرة مخبأة ضمن حقيبة قماشية
بعد توافر معلومات لدى فرع مكافحة المخدرات في دمشق حول وجود كميات من الحبوب المخدرة ومن خلال تقصي المعلومات تمكن الفرع المذكور من ضبط كمية من حبوب الكبتاغون المخدرة كانت مخبأة بشكل سري ضمن حقيبة قماشية معدة للنقل والترويج عن طريق أحد مكاتب الشحن تم استخراج الحبوب المخدرة من الحقيبة وتبين أن وزنها / 3.400 / ثلاثة كيلو وأربعمائة غرام ويقدر عددها بحوالي / 23000 / ثلاثة وعشرون ألف حبة مخدرة.
ومن خلال البحث عن المتورطين في القضية تم إلقاء القبض علي شخصين، وبالتحقيق معهما اعترفا باشتراكهما بمحاولة نقل وترويج الحبوب المخدرة المذكورة.
تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهما ومصادرة الحبوب المخدرة، وسيتم تقديمهما إلى القضاء المختص.
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