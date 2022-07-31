تغريم 3 مخابز خاصة بحماة

31-07-2022

تغريم 3 مخابز خاصة بحماة

غرمت حماية المستهلك بحماة اليوم ، 3 مخابز خاصة بحماة وريفها بنحو 6 ملايين ليرة لارتكابها مخالفة النقص بوزن ربطة الخبز ، وهي مخابز " الصناعة، طريق مصياف ، أم الطيور " .

وبيَّنَ مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود أن الدوريات نظمت العديد من الضبوط بحق المخالفين ، ومنها 3 ضبوط بمخالفة الإعلان والبيع بسعر زائد عن السعر المحدد للخضار والفواكه بحق كل من: " أ.الظفير ، ق.الحلبي ، ف.بكور " وأنذرتهم للتحضير  للإغلاق وإفراغ المحال ،  وسيتم تنفيذ الإغلاق يوم غد الأحد ، وذلك لوجود مواد سريعة التلف والعطب.

وضبط لمخالفة شروط نقل الخبز التمويني بحق " ف.حوايني" .
وضبط بحق المخالف "راكان . م"  بمخالفة الجمع بين نوعين من اللحم الأبيض والأحمر.

وضبط بحق المخالف "محمد . ح " بمخالفة عدم إعطاء فواتير بمبيعاته.

وضبط بحق "ظ.رمضان " بمخالفة حيازة وعرض للبيع مواد منتهية الصلاحية.

وضبط بمخالفة  الامتناع عن البيع بحق "ع.البدور" .

الوطن

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