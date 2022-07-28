أكثر من مليارين ونصف غرامات التموين في اللاذقية

تمكن تموين اللاذقية من ضبط شبكة اتجار بالمازوت، وتغريمها نحو مليار ونصف المليار ليرة، لتتجاوز الضبوط المسجلة في المحافظة 2.6 مليار ليرة سورية منذ بداية العام الحالي.

وقال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية المهندس أحمد زاهر أن الغرامات المترتبة على المخالفات والضبوط التي نظمتها المديرية منذ بداية العام الحالي في مجال المحروقات المخابز و المعتمدين تجاوزت 2.695 مليار ليرة سورية.

وأوضح المهندس زاهر في تصريح لجريدتنا أن المديرية نظمت 37 ضبطاً تموينياً في مجال المحروقات بمخالفات منها الاتجار بمادة المازوت والبنزين بطريقة غير مشروعة ووجود دائرة كهربائية في العداد للتلاعب بالكميات المباعة والامتناع عن البيع ونقص الاحتياطي الاستراتيجي للمحطة والتصرف بكمية بنزين ومازوت بطريقة غير مشروعة، وكان مجموع غرامات المحروقات بمبلغ قدره /2280703810/ ليرة سورية.

وبين المهندس زاهر أن من ضمن هذه الضبوط، شبكة تقوم بالاتجار بالمازوت بطريقة غير مشروعة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتغريمهم بمبلغ 1.425 مليار ليرة سورية.

ولفت إلى أنه خلال الفترة نفسها تم تنظيم 270 ضبطاً في مجال عمل المخابز بمخالفات متنوعة منها إنتاج خبر سيء الصنع ونقص وزن ربط الخبز المعدة للبيع ونقص مخصصات الدقيق التمويني والامتناع عن البيع ونقع الخبز بالماء والتصرف بمادة الدقيق بطريقة غير مشروعة والاتجار بالخبز خارج البطاقة الالكترونية وتجميع البطاقات بقصد الاتجار واستخدام الخبز التمويني لغير الغاية المخصصة له.

وكان مجموع مبالغ غرامات الأفران /350821312/ ليرة سورية.

أما فيما يتعلق بعمل المعتمدين، أوضح المهندس زاهر أن المديرية نظمت 118 ضبطاً تموينياً بمخالفات متنوعة منها الامتناع عن البيع ومخالفة شروط نقل الخبز والبيع بسعر زائد والاتجار بمادة الخبز التمويني، وكان مجموع غرامات المعتمدين بمبلغ قدره 64179704 ليرة سورية.